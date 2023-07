Auditores da CGE-MS prestam consultoria para instituições estaduais

A Auditoria-Geral do Estado, da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul), está em constante crescimento na execução de atividades para contribuir, cada vez mais, com o aprimoramento das instituições estaduais e, consequentemente, na busca de melhores resultados a serem oferecidos à sociedade.

Nesta semana, auditores da CGE-MS reuniram-se com equipes da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) para discutir ações de consultoria.

Na terça-feira (18), no atendimento aos servidores da Sead, que atuam nas áreas de gestão, fiscalização de contratos e outras áreas relacionadas foi alinhado o trabalho e definido que será realizado neste segundo semestre, em três etapas: treinamento, orientação e assessoramento.

De acordo com o auditor do Estado Vinícius da Silva Almeida, os desafios são enormes, assim como as expectativas. “Nossa missão é contribuir com a equipe da Sead e não só apontar os pontos de melhorias. Partindo dessa linha, está prevista a capacitação de 35 servidores da secretaria, que atuam nessas áreas, e ainda o auxílio na elaboração de um manual de gestão e fiscalização de contratos. Além disso, também vamos produzir um relatório com propostas para o refinamento dos trabalhos que existem atualmente”, afirmou.

Vinícius Almeida espera que esta ação “demonstre para outros órgãos e instituições do Estado que a atuação dos auditores é de trabalhar sempre em parceria". "Assim, as atividades a serem executadas tornam-se mais enriquecedoras e com resultados surpreendentes”, disse.

Já na reunião dessa quarta-feira (19), foram iniciados os trabalhos dos auditores do Estado na prestação de consultoria para as equipes da FCMS que lidam com os processos de contratação de artistas e definição de cachês. No local, a atuação dos auditores será em duas frentes: orientação e assessoramento.

De acordo com o auditor do Estado, todos os servidores envolvidos estão motivados. “Estamos em um movimento mútuo de aprendizagem e empolgados. Vamos apoiar a criação de um Manual de contratação de artistas e uma política de definição de cachês. Também nos próximos meses temos a meta de desenvolver o mapeamento de processo com detalhes e facilitar a identificação de riscos específicos de cada atividade para que o gestor aprimore suas ações, conheça e melhore os métodos de sua pasta”, contou.

É importante ressaltar que as ações a serem realizadas nas instituições foram solicitadas pelos gestores da Sead e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). À medida que outros órgãos estaduais tiverem interesse nesse tipo de trabalho, basta entrar em contato com a Auditoria-Geral do Estado, da CGE-MS.