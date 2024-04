Aulas Gratuitas de Zumba em Aquidauana: Cuide da Sua Saúde e Divirta-se

Aula de zumba / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, está oferecendo aulas de Zumba gratuitas para todos os moradores. Com instrutores treinados e muita energia, as aulas são uma ótima opção para melhorar o condicionamento físico e o bem-estar.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas nos CRAS mais próximos. No CRAS I, localizado na Rua Mário Guerreiro, s/nº, Vila Cidade Nova, e no CRAS II, na Avenida Mato Grosso, 262, Nova Aquidauana. O horário de inscrição é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.