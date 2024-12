Aumento de atendimentos da Defensoria equivale à população de Três Lagoas

Vitor Ilis/ Defensoria de MS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul encerrou 2024 com 373.662 atendimentos realizados em todo o Estado, registrando um aumento de 9% em relação a 2023. O crescimento no número de atendimentos nos últimos dois anos foi de 162.221 registros, equivalente à população de Três Lagoas, o terceiro maior município do Estado, que conta com 141.435 habitantes, segundo dados oficiais.



“Podemos afirmar que, em dois anos, a Defensoria passou a atender o equivalente a uma nova cidade no Estado, como Três Lagoas, em um período curto. Esse aumento reflete tanto a deterioração das condições econômicas da população, que gera maior demanda por nossos serviços, quanto o fortalecimento do acesso à Justiça promovido pela instituição”, declarou o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini, durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (5), em Campo Grande. Na capital, os atendimentos tiveram aumento de 10,5% de 2023 a 2024, com 150.452 registros: quase 15 mil atendimentos a mais.



Investimentos para atender à crescente demanda

O aumento expressivo na busca pelos serviços da Defensoria Pública motivou a instituição a realizar uma série de investimentos em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos. "O empobrecimento da população é uma preocupação central da Defensoria, pois muitas vezes a barreira econômica impede que os assistidos se desloquem até nossas unidades. Para enfrentar essa realidade, adotamos medidas que ampliam o alcance dos nossos serviços”, ressaltou Gasparini.



Entre os avanços mencionados pelo defensor-geral, destacam-se:

• Van dos Direitos: expansão do serviço móvel que leva atendimento jurídico às regiões mais afastadas do Estado;

• Parcerias estratégicas: atendimento nas unidades Fáceis de Campo Grande e Poupatempo de Dourados;

• Plataforma digital de atendimento: modernização do suporte remoto aos assistidos;

• Reforço no quadro de pessoal: posse de 15 novos defensores e defensoras públicas e 120 servidores e servidoras ao longo de 2024.



Novas unidades e ampliação da estrutura em 2025

A Defensoria Pública prevê inaugurações e melhorias importantes para 2025:

• Inauguração de nova sede própria em Corumbá, em fevereiro;

• Nova unidade em Ponta Porã, no 1º semestre;

• Construção de sedes em Ribas do Rio Pardo e Maracaju, com tratativas de convênio em andamento;

• Diálogo para doação de terreno em Naviraí e finalização do projeto de construção em São Gabriel do Oeste;

• Uso compartilhado do prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Cassilândia, em negociação com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU);

• Ampliação da sede no Fórum de Itaporã;

• Desapropriação de imóvel para nova sede em Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado.



O desafio do acesso à Justiça – “Nosso trabalho é contínuo e envolve identificar e superar os obstáculos que impedem a população de exercer seus direitos. Essa evolução no atendimento só foi possível graças à dedicação de todas as pessoas que integram a Defensoria Pública de MS e aos investimentos realizados. Seguimos comprometidos em tornar a Justiça acessível para todos, especialmente para os mais vulneráveis”, concluiu Gasparini.