Aumento nas apreensões de anabolizantes traz alerta de saúde pública

Divulgação

Dados disponibilizados pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) mostram que o ano de 2023Dados disponibilizados pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) mostram que o ano de 2023, com dados até 1 de julho, já registra recorde nas apreensões de anabolizantes nos últimos anos, com 7.737 unidades retidas.

No ano de 2022, no mesmo período, foram 660 unidades. Tais informações chamam atenção pois outras forças policiais deflagraram, nos últimos três meses, uma série de operações pelo Brasil que revelaram esquemas milionários de produção e venda de anabolizantes.

No dia 26 de abril, por exemplo, a Polícia Civil desarticulou uma fábrica clandestina que funcionava em uma casa em Anápolis, região metropolitana de Goiânia. Segundo a investigação, era o maior esquema de falsificação de anabolizantes do país.

No dia 28 de junho, em Mossoró (RN), um homem que vendia ilegalmente anabolizantes foi autuado por "falsificar, corromper, adulterar e alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais", crime previsto no Artigo 273 do Código Penal.

No dia 10 de junho, a Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma apreensão milionária de matéria-prima para anabolizantes na aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR).

O material foi periciado e foi constatado que se tratava de, aproximadamente, 3.195g de hormônio masculino puro, matéria-prima utilizada para a fabricação de anabolizantes na forma injetável, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão. Em abril, em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu anabolizantes que estavam em um caminhão. Este perfil de apreensões se espalha por todas as regiões do país e a fronteira tem sido a porta de entrada de tais produtos.