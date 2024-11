Automóvel Clube de Amambai promove encontro de relíquias com baile e sorteio de Fusca

Divulgação/ Automóvel Clube de Amambai

Amantes de carros antigos e nostálgicos de plantão, marquem na agenda: o Automóvel Clube de Amambai (ACA) está preparando uma festa imperdível nos dias 9 e 10 deste mês!



O presidente do clube, Paulo Sérgio Catto, está à frente da organização do 10º Encontro de Relíquias de Amambai, que promete ser um dos maiores e mais divertidos já realizados na região. E tem novidade na programação!







"Sim, estamos bastante animados e com expectativas altíssimas. Queremos atingir um público recorde", comentou Paulo Sérgio em entrevista ao jornal O Pantaneiro. “Já virou tradição nos encontrarmos nesses eventos, seja aqui ou no Encontro de Relíquias de Aquidauana. Há uma relação de muito respeito, amizade e troca de gentilezas entre os clubes da região, e isso é o que torna cada encontro tão especial”, afirmou o presidente.



E o que faz esse encontro ser ainda mais especial? Prepare-se para o "Baile da Saudade" que vai rolar no sábado (9). A festa convida o público a embarcar numa viagem no tempo com trajes de época e, de quebra, oferece a chance de levar para casa um verdadeiro clássico: um Fusca! Isso mesmo, quem estiver no baile a caráter participará do sorteio desse ícone das estradas.







O evento será realizado na Praça Central Cel. Valêncio de Brum, com entrada gratuita. E para os expositores? A inscrição é totalmente 0800, ou seja, sem custo algum! Basta chegar com sua relíquia, fazer a inscrição e garantir sua vaga no sorteio de brindes incríveis, incluindo baterias Heliar.



“É só trazer o carro antigo, inscrever-se e curtir o evento. Estamos de portas abertas para receber todos os apaixonados por veículos clássicos”, destaca Paulo Sérgio. Além disso, o evento será uma oportunidade única de reunir famílias, admirar relíquias automotivas e fortalecer ainda mais a camaradagem entre os clubes da região.







Então, venha reviver o passado com muito estilo, música, e claro, aquela chance de sair com um Fusca novinho (em espírito) para chamar de seu. Amambai te espera para um fim de semana repleto de boas histórias e ronco de motores clássicos!