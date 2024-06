Autores do livro Reminiscências no Tribunal do Júri são homenageados na ALEMS

Após a sessão plenária desta quinta-feira (6), o deputado Roberto Hashioka (União) e o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), entregaram moção de congratulação aos autores do livro “Reminiscências no Tribunal do Júri”. O ato foi realizado na Sala da Presidência da Assembleia Legislativa.

A publicação apresenta, em suas páginas, julgamentos que contribuíram para a evolução da história do tribunal do júri em Mato Grosso do Sul e o papel dos operadores do Direito, destacando três grandes nomes da advocacia sul-mato-grossense: William Maksoud e Ricardo Trad (já falecidos) e Renê Siufi. O livro registra ainda a experiência dos autores na atuação e aplicação da lei na defesa de direitos perante o grande júri. A obra destaca a experiência dos autores na defesa de direitos e faz justa homenagem a três grandes advogados que pavimentaram a história do júri em Mato Grosso do Sul.

“O livro faz uma justa homenagem àqueles que representaram e representam o trabalho do tribunal do júri, pois é preciso ter muito talento, muita inspiração e também muita transpiração para fazer esse tipo de defesa”, destacou Hashioka, proponente da moção.

“A Assembleia tem feito um trabalho de agraciar pessoas que se dedicam ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e atendem o cidadão, como o poder judiciário, de forma a aproximar esta Casa das ações em favor da população. Por isso, estamos muito honrados em poder homenageá-los”, salientou o presidente Gerson Claro.

Em nome dos autores, o promotor de justiça José Arturo Iunes Bobadilla Garcia agradeceu a moção e falou um pouco sobre a obra. “São histórias, contos e lembranças de tribunal do júri, destacando a tradição de grandes oradores e uma homenagem a três importantes advogados. A moção que estamos recebendo será guardada em nossos corações com muito carinho, muito respeito e muita admiração por esta Casa de Leis”, declarou.

A honraria foi entregue em mãos ao juiz de direito Aluízio Pereira dos Santos, ao promotor de justiça José Arturo Iunes Bobadilla Garcia; e aos advogados José Belga Assis Trad, José Marcos Maksoud Júnior, José Roberto Rodrigues da Rosa, Pedro Paulo Sperb Wanderley e Ricardo Wagner Pedrosa Machado Filho. Também foram agraciados o juiz de direito Carlos Alberto Garcete, aos promotores de justiça Luciana do Amaral Rabelo, Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos e o advogado Fábio Trad.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul