Autorização para remarcação de chassi pode ser retirada pelo site do Detran-MS

Mais um produto a disposição da população de Mato Grosso do Sul está no ar no site do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). Agora, os clientes podem imprimir a autorização para remarcação de chassi / motor em qualquer lugar e levar ao local para fazer o serviço, antes, a pessoa tinha que ir a uma agência do Detran-MS para pegar essa autorização.

Para isso, o cidadão entra no site do Detran-MS (www.meudetran.ms.gov.br), vai na opção Veículos na parte de Formulários, clica no arquivo “Requerimento de Remarcação de Chassi”.

A solicitação, ainda precisa ser feita diretamente em uma agência do Detran-MS, pois a pessoa que está pedindo, precisa preencher o formulário de Requerimento de Remarcação de Chassi e Motor na frente de um servidor para dá fé publica no documento, sem a necessidade de ir em um cartório para reconhecer firma. Após recolher a guia no valor de R$ 95,87, é protocolado o pedido.

Para imprimir a autorização, o cliente entra no site do Detran-MS (www.meudetran.ms.gov.br), vai na opção Veículos, do lado esquerdo tem a opção “Autorização de Remarcação Chassi/ Motor”, coloca o Renavam e a placa do veículo e imprime a autorização.

Com o prazo de 20 dias para responder a solicitação, constando na Portaria 124 / 2022 do Detran-MS, agora esse tempo deve diminuir em 10 dias, no mínimo, como prevê a gerente de Controle de Veículos do Detran-MS, Karoline Albuquerque.

“Antes a autorização ia para as agências, com isso tínhamos um trâmite interno muito burocrático e o cliente tinha que ir até a agência para retirar, tínhamos que escanear um por um os documentos e enviar para as agências, agora não, o próprio cliente com a placa e Renavam do veículo, consegue acessar a autorização e imprimir, com isso, vamos conseguir reduzir o tempo de espera em 10 dias no mínimo”.

Quando solicitar?

Quando o cliente vai fazer a vistoria para transferência de veículo, se o vistoriador verificar alguma letra ou número não legível, é necessário pedir essa autorização.