Avaliação positiva dos usuários do Hospital Regional atinge 76%

Divulgação/ FUNSAU/HRMS

A avaliação positiva dos usuários do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) atingiu 76,3% no mês de novembro. O índice é o mais alto registrado no ano e foi apresentado durante no último Radar (Reunião de Apresentação, Discussão e Análise de Resultados), que trouxe os dados relativos ao mês de novembro.



Na avaliação dos serviços, a Fisioterapia teve o maior índice entre todos os oferecidos pelo hospital: 89%, seguido da Nutrição, com 88%. Somente em novembro, foram realizados mais de 11,7 mil atendimentos multiprofissionais no hospital.



“Os dados mostram que, ao longo do ano, a satisfação do nosso paciente tem aumentado e isso é resultado de um trabalho conjunto, de investimentos para a melhoria da infraestrutura e, principalmente, do empenho de cada servidor”, explicou o diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger.



Tempo de permanência no hospital



No mês de novembro, o tempo médio de permanência do paciente dentro do hospital também diminuiu. Em média, cada paciente ficou 6,4 dias internado. Em outubro, a média tinha sido de 6,7 dias e em setembro, 7,2.



Com a redução do tempo de permanência do paciente, melhora também a rotatividade do leito, permitindo que outras pessoas também tenham acesso a atendimento de média e alta complexidade no HRMS. A melhora do índice é resultado do trabalho da equipe de gestão de alta, que tem trabalhado ativamente no processo de desospitalização.



Economia em frascos de hemocultura



Mudanças realizadas no Laboratório do HRMS garantiram redução do uso de frascos de hemocultura. Por mês, em torno de 200 frascos deixaram de ser utilizados, o que tem gerado economia mensal de aproximadamente R$ 10,5 mil.



Radar HRMS



Mensalmente, o HRMS reúne gestores de mais de 50 setores para análise de indicadores. O objetivo é monitorar ações e resultados com base nos indicadores, apresentar os resultados das unidades de produção, otimizar a comunicação entre os setores envolvidos no processo, além de subsidiar a adoção de medidas, quando necessário.