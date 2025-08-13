Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 20:33

Meio Ambiente

Ave de rapina rara é registrada pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu

Armadilha fotográfica do Projeto Onças do Iguaçu flagra um uiraçu, uma das aves mais raras da América do Sul

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 18:58

O registro foi feito pelas câmeras do Projeto Onças do Iguaçu / Divulgação

Pela primeira vez, o uiraçu (Morphnus guianensis) foi registrado em vídeo no Parque Nacional do Iguaçu, um dos principais Patrimônios Mundiais Naturais do Brasil. Os registros da espécie são raros e o flagrante reforça a importância do parque como santuário da biodiversidade e área preservada, essencial para a sobrevivência dessa ave que depende de grandes extensões de floresta intacta.

O vídeo foi capturado pelas câmeras do Projeto Onças do Iguaçu, iniciativa dedicada ao monitoramento da fauna local por meio de armadilhas fotográficas instaladas em pontos estratégicos da unidade de conservação. A gravação mostra o uiraçu descendo ao chão da floresta, uma cena pouco documentada dessa águia de rapina.

Para Yara Barros, coordenadora do projeto, o registro vai além de um achado científico. “O uiraçu é um predador do topo da cadeia alimentar e precisa de áreas extensas e preservadas para sobreviver. Ver essa ave no parque comprova a qualidade ambiental e reafirma que o Parque Nacional do Iguaçu continua sendo um refúgio seguro para a vida selvagem”, destacou.

Em 2022, um registro fotográfico feito por um observador de aves e publicado na revista científica Cotinga (n.º 47, 2025) já havia marcado a volta do uiraçu à região após décadas, quando foi fotografado predando um gambá — comportamento alimentar até então desconhecido na espécie localmente extinta desde 1964.

O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses dos Santos, ressaltou a importância do avistamento: “Receber essa notícia é motivo de imenso orgulho e celebração. O uiraçu é uma das aves mais raras da fauna brasileira, e seu retorno é uma prova viva da relevância ecológica do parque. Reflete o valor das décadas de proteção e defesa da integridade do território.”

Mario Macedo, CEO da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão turística do parque, acrescentou: “Momentos como este renovam nosso compromisso com a proteção e inspiram um contato consciente e responsável com a fauna e flora do parque.”

Conheça o uiraçu

O uiraçu é uma águia misteriosa e silenciosa, que pode medir até 84 cm e pesar entre 1,3 kg e 1,8 kg. Habita as florestas densas da Amazônia e da Mata Atlântica e é um dos predadores mais discretos das Américas. A espécie está ameaçada de extinção devido à perda de habitat, o que torna esse registro no Parque Nacional do Iguaçu um marco significativo para a conservação da Mata Atlântica.

Administrado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e com a visitação turística gerida pela concessionária Urbia Cataratas S.A., o Parque Nacional do Iguaçu é um Patrimônio Mundial Natural que abriga uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, sendo referência internacional em turismo sustentável e conservação ambiental.

*Com informações do ICMBio

