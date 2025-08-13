Ave de rapina rara é registrada pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu

O registro foi feito pelas câmeras do Projeto Onças do Iguaçu / Divulgação

Pela primeira vez, o uiraçu (Morphnus guianensis) foi registrado em vídeo no Parque Nacional do Iguaçu, um dos principais Patrimônios Mundiais Naturais do Brasil. Os registros da espécie são raros e o flagrante reforça a importância do parque como santuário da biodiversidade e área preservada, essencial para a sobrevivência dessa ave que depende de grandes extensões de floresta intacta.

O vídeo foi capturado pelas câmeras do Projeto Onças do Iguaçu, iniciativa dedicada ao monitoramento da fauna local por meio de armadilhas fotográficas instaladas em pontos estratégicos da unidade de conservação. A gravação mostra o uiraçu descendo ao chão da floresta, uma cena pouco documentada dessa águia de rapina.

Para Yara Barros, coordenadora do projeto, o registro vai além de um achado científico. “O uiraçu é um predador do topo da cadeia alimentar e precisa de áreas extensas e preservadas para sobreviver. Ver essa ave no parque comprova a qualidade ambiental e reafirma que o Parque Nacional do Iguaçu continua sendo um refúgio seguro para a vida selvagem”, destacou.

Em 2022, um registro fotográfico feito por um observador de aves e publicado na revista científica Cotinga (n.º 47, 2025) já havia marcado a volta do uiraçu à região após décadas, quando foi fotografado predando um gambá — comportamento alimentar até então desconhecido na espécie localmente extinta desde 1964.

O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses dos Santos, ressaltou a importância do avistamento: “Receber essa notícia é motivo de imenso orgulho e celebração. O uiraçu é uma das aves mais raras da fauna brasileira, e seu retorno é uma prova viva da relevância ecológica do parque. Reflete o valor das décadas de proteção e defesa da integridade do território.”

Mario Macedo, CEO da concessionária Urbia Cataratas, responsável pela gestão turística do parque, acrescentou: “Momentos como este renovam nosso compromisso com a proteção e inspiram um contato consciente e responsável com a fauna e flora do parque.”

Conheça o uiraçu

O uiraçu é uma águia misteriosa e silenciosa, que pode medir até 84 cm e pesar entre 1,3 kg e 1,8 kg. Habita as florestas densas da Amazônia e da Mata Atlântica e é um dos predadores mais discretos das Américas. A espécie está ameaçada de extinção devido à perda de habitat, o que torna esse registro no Parque Nacional do Iguaçu um marco significativo para a conservação da Mata Atlântica.

Administrado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e com a visitação turística gerida pela concessionária Urbia Cataratas S.A., o Parque Nacional do Iguaçu é um Patrimônio Mundial Natural que abriga uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, sendo referência internacional em turismo sustentável e conservação ambiental.

*Com informações do ICMBio