Avião cai em Vinhedo e deixa 62 mortos

Avião com 62 passageiros caiu no interior de São Paulo / Redes sociais

Um trágico acidente aéreo ocorreu na tarde desta sexta-feira, 9, quando um avião da companhia Voepass caiu na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave, que partiu de Cascavel, no Paraná, estava se aproximando do local de pouso quando o desastre aconteceu. Infelizmente, 62 pessoas perderam a vida e não há sobreviventes entre os ocupantes do voo.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) emitiu uma nota lamentando o acidente e expressando suas condolências aos familiares e amigos das vítimas. A Anac também informou que está acompanhando a situação de perto, monitorando a assistência oferecida pela empresa às vítimas e seus parentes. Além disso, a agência está colaborando com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) para apurar as causas do acidente.

A Anac afirmou que tomará todas as providências necessárias para garantir uma investigação minuciosa sobre as condições da aeronave e a atuação dos tripulantes. O Cenipa está liderando as investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente, e novos detalhes devem ser divulgados à medida que o trabalho de investigação avança.