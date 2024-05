Avião de Jadson & Jadson faz pouso forçado em Campo Grande

Dupla não estava no avião / Divulgação

Uma aeronave da dupla sertaneja Jadson & Jadson fez um pouso forçado no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na tarde de ontem. O avião, um Beech Aircraft modelo BE58, prefixo PR-LJE, aterrissou com o trem de pouso recolhido, resultando em um pouso de emergência sem ferimentos graves. A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) está investigando o incidente.

Detalhes do Incidente

O pouso forçado ocorreu por volta das 16h30 de sábado, 25. A aeronave, pilotada por um único piloto, teve uma falha no trem de pouso, possivelmente devido a um problema mecânico. Durante o pouso, o avião se arrastou pela pista, gerando faíscas e danificando a superfície do aeroporto. Apesar da situação, o piloto conseguiu manter o controle da aeronave.

Estado da dupla

Jadson Alves dos Santos e Jads Paulo Alves dos Santos, integrantes da dupla, não estavam a bordo. Devido ao mau tempo, eles viajaram para São Paulo em um voo comercial. Na noite anterior, a dupla se apresentou em Ponta Porã e tinha um show programado para São Joaquim da Barra no mesmo dia do incidente.

"Quero tranquilizar nossos amigos e fãs, não estávamos no avião e nem em Campo Grande. Viajamos em um avião de linha comercial, saímos de Ponta Porã para Ribeirão Preto, e hoje estamos em São Joaquim da Barra. Soubemos que o avião pousou de barriga, não sabemos o porquê. Foi um susto, apenas com danos materiais", disse Jads.

"Graças a Deus ninguém se machucou, vamos continuar firmes e fortes", completou Jadson.

Investigação

A pista do Aeroporto Santa Maria está temporariamente fechada para voos enquanto a equipe de manutenção trabalha na remoção da aeronave e avaliação dos danos. A ANAC enviou uma equipe para investigar as causas do incidente, que incluem a análise das condições da aeronave, o histórico de manutenção e as condições meteorológicas no momento do pouso.

Este incidente destaca a importância da manutenção rigorosa e das verificações pré-voo para garantir a segurança das operações aéreas. A ANAC deverá divulgar mais informações assim que a investigação progredir.