Avião faz pouso forçado em chácara de Bela Vista após pane

Polícia e Corpo de Bombeiros no local / Agora MS

Um avião realizou um pouso forçado no final da tarde deste sábado (16), na área rural de Bela Vista, após sofrer uma pane técnica. O único ocupante da aeronave, o piloto, não sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital Municipal da cidade para avaliação médica.

O incidente ocorreu por volta das 17h30 em uma chácara na zona rural de Bela Vista. O Corpo de Bombeiros informou que a falha técnica na aeronave forçou o piloto a realizar o pouso de emergência. Felizmente, o acidente não resultou em incêndio nem causou danos significativos à área ao redor.

O piloto foi atendido no local com ferimentos leves e, em seguida, encaminhado para exames no hospital. No local, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar prestaram o apoio necessário, segundo informações do Campo Grande News.