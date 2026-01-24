Azul lança voo direto do MS para Minas Gerais

Azul / Azul Linhas Aéreas

Mato Grosso do Sul dará mais um passo adiante em sua logística aeroviária com a abertura de nova rota direta entre Campo Grande e a capital mineira Belo Horizonte, através do aeroporto de Confins. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23) pela Azul Linhas Aéreas, empresa que vai operar a linha que amplia a conectividade sul-mato-grossense com um dos principais centros econômicos do Brasil.

A nova ligação reforça a malha aérea sul-mato-grossense, que hoje já conta com voos diretos para a capital paulista São Paulo, para Guarulhos (localizada na Grande São Paulo) e Campinas (interior de SP), além de Brasília (DF) - conexões fundamentais para o turismo e para fortalecer ainda mais o ambiente de negócios, atração de investimentos e integração aos principais centros produtivos e de negócios.

Principal aeroporto de Minas Gerais e tido como um 'hub' do setor, Confins fica no município de mesmo nome, na grande Belo Horizonte. A criação da rota vem em momento de expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, que opera sob concessão para a empresa Aena, e também três dias após a Azul anunciar uma linha internacional entre Confins e Montevidéu, capital do Uruguai, a partir de março.

A operação da linha entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais começa já em 2026, no dia 1º de abril, com vendas já disponíveis a partir desta sexta-feira (23) nos canais oficiais da companhia. Segundo a Azul, os voos serão operados diariamente, em ambos os sentidos, com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para até 136 passageiros, e Airbus A320, que comportam até 174 passageiros.

"Estamos muito felizes com esse voo conectando a capital mineira ao nosso Estado. Foi um trabalho de anos da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Decola MS, em parceria com a Azul, para recuperar essa operação que existia durante a pandemia e havia sido suspensa", destacou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling.

Aplicando já o fuso horário de cada local (-4 em MS e -3 em MG), o horário previsto pela Azul de partida do voo em Confins será 8h15, com chegada à capital sul-mato-grossense às 9h25. No sentido inverso, o voo parte de Campo Grande às 10h05, com pouso em solo mineiro previsto para 13h15.

"O lançamento do voo direto entre Confins e Campo Grande reforça o compromisso da Azul com a ampliação da conectividade aérea no país e contribui para o desenvolvimento regional por meio da aviação. A nova operação facilita o acesso de Mato Grosso do Sul a um de nossos principais hubs, o aeroporto de Confins, ampliando as possibilidades de conexão para diversos destinos no Brasil e no exterior", afirma a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.

Logística aérea de MS em crescimento

A ampliação da malha aérea comercial de Mato Grosso do Sul está inserida em uma estratégia estruturada de fortalecimento da logística estadual, que vem posicionando o Estado como um dos mais promissores do país em infraestrutura de transporte. O avanço é impulsionado por investimentos públicos voltados à modernização e expansão da rede, com reflexos diretos no turismo, no ambiente de negócios e na integração regional.

Desde 2023, o Plano Aeroviário Estadual orienta as ações do Governo do Estado, com investimento estimado de R$ 250 milhões até 2026 em obras de construção, restauração e ampliação de aeroportos e aeródromos estratégicos. Mais de R$ 100 milhões já foram aplicados em obras concluídas, fortalecendo a conectividade entre municípios e ampliando o acesso aos mercados nacionais e internacionais.

Entre os principais projetos em execução está a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Campo Grande, com acréscimo de 500 metros, além da implantação de novos sistemas de segurança e navegação aérea, como PAPI e estação meteorológica, elevando a capacidade operacional do terminal.

Já no Pantanal, será implantada uma pista no Porto São Pedro, inicialmente voltada ao combate a incêndios florestais, com potencial de uso futuro para turismo e logística regional. No interior, o plano contempla a construção de nova pista asfaltada em Nova Alvorada do Sul, a pavimentação de uma pista de 1.500 metros em Aquidauana, a implantação do Aeroporto de Inocência, a restauração de aeródromos em Paranaíba, Camapuã e Cassilândia, além da ampliação do aeródromo de Naviraí.

Outro investimento estratégico é o Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira, que receberá um novo terminal de passageiros e cargas, com investimento estimado em R$ 39 milhões, já aprovado pela Secretaria de Aviação Civil e com licitação prevista para o primeiro semestre de 2025.

O planejamento prevê ainda novas licitações para os aeródromos de Água Clara e Maracaju, estudos para implantação em Mundo Novo e Amambai, além da ampliação do aeródromo de Nova Andradina e do aeroporto de Três Lagoas. O conjunto de investimentos consolida a infraestrutura aérea como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico, a integração regional e a ampliação da competitividade logística do Estado.