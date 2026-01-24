Acessibilidade

24 de Janeiro de 2026 • 15:00

Buscar

Últimas notícias
X
Turismo

Azul lança voo direto do MS para Minas Gerais

Nova rota aérea para MG amplia a integração de MS com grandes centros e fortalece logística local e passa a operar já em abril de 2026

Redação

Publicado em 24/01/2026 às 14:04

Atualizado em 24/01/2026 às 14:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Azul / Azul Linhas Aéreas

Mato Grosso do Sul dará mais um passo adiante em sua logística aeroviária com a abertura de nova rota direta entre Campo Grande e a capital mineira Belo Horizonte, através do aeroporto de Confins. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (23) pela Azul Linhas Aéreas, empresa que vai operar a linha que amplia a conectividade sul-mato-grossense com um dos principais centros econômicos do Brasil.

A nova ligação reforça a malha aérea sul-mato-grossense, que hoje já conta com voos diretos para a capital paulista São Paulo, para Guarulhos (localizada na Grande São Paulo) e Campinas (interior de SP), além de Brasília (DF) - conexões fundamentais para o turismo e para fortalecer ainda mais o ambiente de negócios, atração de investimentos e integração aos principais centros produtivos e de negócios.

Principal aeroporto de Minas Gerais e tido como um 'hub' do setor, Confins fica no município de mesmo nome, na grande Belo Horizonte. A criação da rota vem em momento de expansão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, que opera sob concessão para a empresa Aena, e também três dias após a Azul anunciar uma linha internacional entre Confins e Montevidéu, capital do Uruguai, a partir de março.

A operação da linha entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais começa já em 2026, no dia 1º de abril, com vendas já disponíveis a partir desta sexta-feira (23) nos canais oficiais da companhia. Segundo a Azul, os voos serão operados diariamente, em ambos os sentidos, com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para até 136 passageiros, e Airbus A320, que comportam até 174 passageiros.

"Estamos muito felizes com esse voo conectando a capital mineira ao nosso Estado. Foi um trabalho de anos da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, por meio do Programa Decola MS, em parceria com a Azul, para recuperar essa operação que existia durante a pandemia e havia sido suspensa", destacou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling.

Aplicando já o fuso horário de cada local (-4 em MS e -3 em MG), o horário previsto pela Azul de partida do voo em Confins será 8h15, com chegada à capital sul-mato-grossense às 9h25. No sentido inverso, o voo parte de Campo Grande às 10h05, com pouso em solo mineiro previsto para 13h15.

"O lançamento do voo direto entre Confins e Campo Grande reforça o compromisso da Azul com a ampliação da conectividade aérea no país e contribui para o desenvolvimento regional por meio da aviação. A nova operação facilita o acesso de Mato Grosso do Sul a um de nossos principais hubs, o aeroporto de Confins, ampliando as possibilidades de conexão para diversos destinos no Brasil e no exterior", afirma a gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi.

Logística aérea de MS em crescimento

A ampliação da malha aérea comercial de Mato Grosso do Sul está inserida em uma estratégia estruturada de fortalecimento da logística estadual, que vem posicionando o Estado como um dos mais promissores do país em infraestrutura de transporte. O avanço é impulsionado por investimentos públicos voltados à modernização e expansão da rede, com reflexos diretos no turismo, no ambiente de negócios e na integração regional.

Desde 2023, o Plano Aeroviário Estadual orienta as ações do Governo do Estado, com investimento estimado de R$ 250 milhões até 2026 em obras de construção, restauração e ampliação de aeroportos e aeródromos estratégicos. Mais de R$ 100 milhões já foram aplicados em obras concluídas, fortalecendo a conectividade entre municípios e ampliando o acesso aos mercados nacionais e internacionais.

Entre os principais projetos em execução está a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Campo Grande, com acréscimo de 500 metros, além da implantação de novos sistemas de segurança e navegação aérea, como PAPI e estação meteorológica, elevando a capacidade operacional do terminal.

Já no Pantanal, será implantada uma pista no Porto São Pedro, inicialmente voltada ao combate a incêndios florestais, com potencial de uso futuro para turismo e logística regional. No interior, o plano contempla a construção de nova pista asfaltada em Nova Alvorada do Sul, a pavimentação de uma pista de 1.500 metros em Aquidauana, a implantação do Aeroporto de Inocência, a restauração de aeródromos em Paranaíba, Camapuã e Cassilândia, além da ampliação do aeródromo de Naviraí.

Outro investimento estratégico é o Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira, que receberá um novo terminal de passageiros e cargas, com investimento estimado em R$ 39 milhões, já aprovado pela Secretaria de Aviação Civil e com licitação prevista para o primeiro semestre de 2025.

O planejamento prevê ainda novas licitações para os aeródromos de Água Clara e Maracaju, estudos para implantação em Mundo Novo e Amambai, além da ampliação do aeródromo de Nova Andradina e do aeroporto de Três Lagoas. O conjunto de investimentos consolida a infraestrutura aérea como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico, a integração regional e a ampliação da competitividade logística do Estado.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Portaria do Detran de MS estabelece novas regras para exames práticos

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões neste sábado

Renovação Carismática Católica da Diocese de Jardim anuncia Retiro de Carnaval

Publicidade

Oportunidades

Estado autoriza concurso com 194 vagas para Hospital Regional de MS

ÚLTIMAS

Saúde

MS registra 400 casos prováveis de dengue em 2026; Aquidauana não tem notificações

Em relação à campanha de imunização, o Estado já aplicou 201.633 doses da vacina contra a dengue no público-alvo

Cultura em movimento

Bonito prepara o 1º Carnalaço: festa integra rodeio e folia de 12 a 15 de fevereiro

A expectativa é que a festa atraia tanto os aficionados pelos esportes campeiros quanto o público em busca de diversão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo