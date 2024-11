Bairros de Aquidauana passam por manutenção e limpeza

Equipes municipais em atividade / Divulgação

A semana iniciou com uma série de ações de limpeza em diferentes áreas de Aquidauana. Na manhã desta terça-feira, 26, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais realizou serviços de poda de árvores, varrição e roçada na Rua Bichara Salamene, localizada nas proximidades dos trilhos ferroviários.

Embora a limpeza dessa área devesse ser responsabilidade da empresa Rumo Logística, a vegetação densa que se formou nas margens da linha férrea comprometia a segurança dos moradores e servia de abrigo para animais peçonhentos. A ação também visa facilitar o escoamento das águas da chuva e prevenir o entupimento das bocas de lobo da região.

Além disso, a equipe esteve no Jardim Aeroporto, retirando lixo e entulhos acumulados. No dia anterior, 25, a limpeza foi realizada em outros bairros da cidade, enquanto uma equipe também trabalhou no patrolamento das ruas do bairro Nova Aquidauana, melhorando as condições do tráfego local.