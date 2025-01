Baliza e atenção no percurso: Detran-MS divulga principais erros dos candidatos

Exames no pátio do Detran / Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) recebeu no ano de 2024 mais de 114 mil candidatos para o exame prático com a intenção de conseguir a tão sonhada primeira habilitação.

Foram 37.860 candidatos à habilitação da Categoria A (Motocicletas) e 76.199 candidatos à habilitação categoria B (Automóveis) em todo o ano de 2024. Destes, 61,7% foram aprovados e considerados aptos na Categoria A e 49,6% foram considerados na categoria B.

Na categoria A (motocicleta) os erros que mais eliminam os candidatos foram: colocar o(s) pé(s) no chão com o veículo em movimento, descumprir o percurso preestabelecido e iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de proteção.

Já na categoria B (automóveis) os principais erros cometidos foram: avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga, não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido de 5 minutos e dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos (Art. 170 do Código Brasileiro de Trânsito.

O candidato pode, durante o percurso do exame prático, perder no máximo três pontos causados por erros, caso cometa o quarto ponto, ou caso cometa uma falta eliminatória, é reprovado. Erros graves geram 3 pontos, erros médios 2 pontos e erros leves 1 ponto.

Vários fatores influenciam os candidatos ao erro na hora do exame, principalmente o nervosismo, como destaca a Gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, que garante que o número de reprovação pode ser reduzido.

“Observamos que a prova prática de habilitação gera um impacto emocional significativo, já que é uma experiência que envolve diversos sentimentos por se tratar de um marco importante de autonomia e independência na vida das pessoas. Aspectos emocionais como ansiedade estão presentes no momento da realização da prova, principalmente quando o candidato é proveniente de reprovação. Para que o candidato se sinta seguro é importante que realize uma boa preparação durante as aulas, e busque se acalmar antes da realização da prova.”

*Com informações da Comunicação Detran-MS