30 de Dezembro de 2025 • 15:12

Bancos estarão fechados para atendimento ao público na quarta-feira

As agências só serão reabertas para atendimento presencial no dia 2 de janeiro

Da redação

Publicado em 30/12/2025 às 13:13

Na sexta-feira, todas as agências estarão abertas em horário regular / Divulgação/Agência Brasil

O sistema bancário brasileiro operará em regime especial no fim de ano, com feriado completo no dia 31 de dezembro e interrupção das compensações financeiras em datas festivas. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou orientações para que a população possa se programar e evitar transtornos com pagamentos de contas e tributos durante o período.

No dia 31 de dezembro, quarta-feira, não haverá expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas. Os dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano-Novo) também são feriados nacionais, o que impacta a liquidação de pagamentos.

Para contas de consumo como água, energia e telefone com vencimento nos dias 25, 31 ou 1º, o pagamento poderá ser feito no dia útil seguinte sem acréscimo de multa. No entanto, para tributos e impostos, a regra é diferente: caso o vencimento coincida com um feriado ou dia sem compensação bancária, é necessário antecipar o pagamento para evitar juros e multa.

"Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com código de barras, agendar nos caixas eletrônicos, internet banking ou pelo atendimento telefônico dos bancos", explica Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Os canais digitais serão a principal alternativa para transações durante o período. "Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas", acrescenta Faria.

Para clientes cadastrados como sacados eletrônicos, boletos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado), sistema que autoriza o débito automático em conta. A Febraban recomenda que as transações sejam realizadas com antecedência para evitar congestionamentos nos sistemas digitais nos últimos dias do ano.

O calendário bancário do início de 2026 retorna à normalidade a partir do dia 2 de janeiro, sexta-feira, quando todas as agências estarão abertas em horário comercial regular.

