Banda Marcial Exaltion Brass abre vagas em Aquidauana

Instrumentos da banda municipal / O Pantaneiro

A Banda Marcial Exaltion Brass, em Aquidauana, está com matrículas abertas para o ano de 2025. Estão sendo oferecidas vagas para músicos e integrantes do corpo coreográfico, com oportunidades para os seguintes instrumentos: trompete, trombone, tuba e euphonium. Além disso, há vagas para a comissão de frente e baliza.

Podem se inscrever jovens com idades entre 9 e 17 anos que desejam integrar esse grupo musical e artístico. As aulas e ensaios são uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de habilidades musicais, dança e trabalho em equipe.

Para mais informações sobre como garantir sua vaga, entre em contato pelo telefone/WhatsApp: 67 9 91981528 (Jeilson). Não perca essa chance de fazer parte da Banda Marcial Exaltion Brass e começar o ano de 2025 com muita música e ritmo!