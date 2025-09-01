Banda Mário Guerreiro vence estadual e leva Aquidauana ao campeonato nacional

Agora, banda representará o MS no campeonato nacional / Divulgação

O grupo foi representado por 40 integrantes, sendo:

A Banda de Percussão Mário Guerreiro, da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, de Aquidauana, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, realizado na cidade de Dourados. Com o título, a banda garantiu vaga no Campeonato Nacional, previsto para 2025.

8 na comissão de frente

8 no corpo coreográfico

1 balizador

23 no corpo musical

Sob a liderança do maestro Jeílson Freitas de Souza Ezídio, da coreógrafa Muriely Ramires e do balizador Samuel de Souza Chaves, a apresentação impressionou jurados e público, com repertório que incluiu as músicas “Lágrimas e Chuva”, “Ana Júlia”, “Você Chegou” (trilha do filme Rio 2) e “The Wall”.

História e retomada

Criada em 1994, o maestro Jeílson explica que a banda recebeu o nome Mário Guerreiro em homenagem a um ex-aluno da escola, falecido em um acidente, e que era muito querido pela comunidade escolar.

Após anos de inatividade por falta de recursos, a banda foi reativada em 2017, com novos instrumentos adquiridos por meio de parceria entre a SED (Secretaria Estadual de Educação) e a APM (Associação de Pais e Mestres).

Desde então, tem se apresentado em eventos locais e regionais, promovendo o acesso à cultura musical entre os estudantes e fortalecendo a identidade artística da escola.

Agora, com o título estadual, a banda se prepara para levar o nome de Aquidauana ao cenário nacional.

