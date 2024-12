Barroso lançará portal único do Judiciário em MS

Divulgação

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, lança, nesta segunda-feira (2/12), o portal único do Poder Judiciário - Jus.br. O lançamento acontecerá durante a abertura da 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário, às 17h, em Campo Grande (MS).



Desenvolvido pelo CNJ por meio do Programa Justiça 4.0, o novo portal integra sistemas judiciais de tribunais brasileiros, simplificando o acesso e a utilização desses serviços para os profissionais da área jurídica. O objetivo é otimizar processos e promover transparência, além de garantir a segurança, agilidade e eficiência da prestação jurisdicional.



O Encontro Nacional reunirá presidentes de todos os tribunais brasileiros para discutir e aprovar as Metas Nacionais que vão direcionar o trabalho ao longo de 2025.



A programação inclui debates sobre Tecnologia, Comunicação e Sustentabilidade, que vão ocorrer em reuniões setoriais durante todo o dia 3 de dezembro. Além de magistradas e magistrados dos 91 tribunais do país, participam servidoras e servidores dos tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares.



Programação



Entre as atividades, estão oficinas de inovação, voltadas aos gestores técnicos ou negociais dos serviços de Tecnologia da Informação e representantes dos tribunais com habilidade de construir projetos para área de tecnologia dos tribunais brasileiros.



Também será apresentado o resultado do Prêmio CNJ de Qualidade 2024, que reconhece práticas em quatro eixos principais: governança; produtividade; transparência; dados e tecnologia.



As metas serão votadas durante a programação do Encontro e anunciadas ao final pelo ministro Barroso e pelo corregedor nacional, ministro Mauro Campbell Marques.