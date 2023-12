9º BE Cmb forma militares em alusão ao Dia do Reservista em Aquidauana

Cerimônia de formatura / Divulgação

O 9° Batalhão de Engenharia de Combate realizou na última sexta-feira, 15, formatura alusiva ao Dia do Reservista, comemorado no dia 16 de dezembro, alusivo ao nascimento de Olavo Bilac, patrono do serviço militar. Na sequência os veteranos e reservistas participaram de várias atividades desportivas e no final um almoço de confraternização.

A data de nascimento do poeta Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, mentor e idealizador do Serviço Militar Obrigatório, foi escolhida como o dia para comemorar o Dia do Reservista. Nascido em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro (RJ), Olavo Bilac foi nomeado Patrono do Serviço Militar, em justa homenagem à sua devoção patriótica e por ter contribuído para o engrandecimento da consciência cívica no País.

Além da leitura do texto alusivo do dia, durante a referida formatura também foram colocados em posição de destaque, os reservistas e veteranos presentes na cerimônia. No final, a comemoração foi marcada com o desfile de um pelotão de reservistas e veteranos à frente da tropa, que ainda sentem o sangue verde-oliva correndo em suas veias.

Na oportunidade também foi realizada a entrega do Diploma “Soldado Padrão” aos Cabos e Soldados destaques no 4º Trimestre de 2023 de cada companhia. Os militares agraciados foram o Cabo Rafael (Cia E Pnt), Cabo Jung (CCAp), Cabo Ezídio (2ª Cia E Cmb) e Soldado Honorato (1ª Cia E Cmb).

O objetivo da seleção do Soldado Padrão é valorizar os cabos e soldados do Batalhão, reconhecendo trimestralmente, um militar dentro de cada companhia, que tenha se destacado pelos excelentes serviços prestados, pela disciplina, tenacidade, excepcional preparo físico e dedicação nas atividades deste batalhão.

Parabéns a todos os cabos e soldados pelo profícuo trabalho. O 9º BE Cmb reconhece o seu valor e o agradece pelo seu empenho e compromisso com a instituição e com a nação brasileira.