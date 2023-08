9º Batalhão do Exército de Aquidauana comemora Dia do Soldado

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana realiza na próxima sexta-feira, 25, atividades em comemoração ao Dia do Soldado.

A solenidade começa às 9h, abertas para o público e demais autoridades.

O Dia do Soldado homenageia o nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, em 25 de agosto de 1803, o Duque de Caxias, patrono do Exército. Inspirados na figura do patrono do Exército, todos os anos, no dia 25 de agosto, soldados homens e mulheres do Exército Brasileiro comemoram a data por todo o país.

No CMO uma solenidade militar será realizada no Forte Pantanal em homenagem ao Patrono.