Bebê de 1 ano morre após cair em piscina na zona rural de MS

A perícia também deve contribuir com a apuração dos fatos / Ilustrativa/Jornal Midiamax

Uma menina de 1 ano morreu após cair em uma piscina em um sítio localizado na área rural de Dourados, no último sábado (9). A criança chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

De acordo com as informações preliminares, a bebê estava em casa com os pais quando teria conseguido abrir a porta da residência. Em seguida, ela saiu para o quintal e acabou caindo na piscina da propriedade.

A criança foi retirada da água e levada imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, onde recebeu atendimento emergencial. No entanto, já chegou à unidade em estado grave e não sobreviveu.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte acidental. A perícia também deve contribuir com a apuração dos fatos.

