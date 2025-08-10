Bebê de 1 ano morre após cair em piscina na zona rural de MS

Criança foi levada para unidade de saúde, mas não resistiu ao afogamento
A perícia também deve contribuir com a apuração dos fatos / Ilustrativa/Jornal Midiamax
Uma menina de 1 ano morreu após cair em uma piscina em um sítio localizado na área rural de Dourados, no último sábado (9). A criança chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu.
De acordo com as informações preliminares, a bebê estava em casa com os pais quando teria conseguido abrir a porta da residência. Em seguida, ela saiu para o quintal e acabou caindo na piscina da propriedade.
A criança foi retirada da água e levada imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, onde recebeu atendimento emergencial. No entanto, já chegou à unidade em estado grave e não sobreviveu.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte acidental. A perícia também deve contribuir com a apuração dos fatos.
