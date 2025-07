Bebê morre após acidente com vacas na MS-430

Reprodução/VejaFolha

O pequeno Rian Rafael, de apenas 5 meses, morreu durante a transferência do hospital de São Gabriel do Oeste para Campo Grande, após se ferir gravemente em um acidente na noite desta terça-feira (8), na rodovia MS-430.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, quando o veículo Fiat Uno, onde estavam o bebê, a mãe e um homem, colidiu com duas vacas soltas na pista. Os animais morreram com o impacto e ficaram sobre a rodovia.

A mãe da criança também ficou gravemente ferida, foi socorrida pelo Samu e transferida para Campo Grande. O outro ocupante do carro sofreu ferimentos e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, com dores no tórax.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. O grupo seguia em direção a São Gabriel do Oeste no momento da colisão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!