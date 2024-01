Belezas do Pantanal: Cobra 'arco-íris' é flagrada na Serra do Amolar

Jiboia arco-íris / Divulgação/IHP

As belezas que só podem ser vistas no Pantanal surpreende até mesmo quem já está acostumado em trabalhos de campo. A prova disso foi o encontro de uma cobra arco-íris, na Serra do Amolar, durante o monitoramento do IHP (Instituto Homem Pantaneiro).

O registro foi compartilhado nas redes sociais do instituto após o avistamento da serpente epicrates cenchria, popularmente conhecida como jiboia arco-íris.

O animal leve esse nome popular ao ser exposta a luz do sol por causa do fenômeno óptico da iridescência. Quando o raio solar bate no seu couro, a luz refletida tem as cores do arco-íris e forma um padrão lindo em suas escamas.