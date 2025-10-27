Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 09:07

Buscar

Últimas notícias
X
Atenção

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás

Programa paga R$ 108 a mais de 5 milhões de famílias

Da redação

Publicado em 27/10/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marcello Casal/ Agência Brasil

Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6 recebem nesta segunda-feira (27) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de mais de R$ 542 milhões.

Gás do povo
Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer

• Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta sexta-feira

• Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Economia

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Tempo

Aquidauana deve ultrapassar 40°C e tem chance de chuva neste sábado

Frente fria deve mudar o tempo no domingo após dia de calor intenso na região

Serviços

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Publicidade

Energia

Energisa lança Plano Fixo para conta de luz e inclui Aquidauana

ÚLTIMAS

Polícia

Suspeito de matar morador com tiro na cabeça é preso em Rio Brilhante

Polícia Civil de Rio Brilhante cumpriu mandado de prisão nesta quinta-feira (23)

Polícia

Quatro presos em operação contra tráfico em Jardim

Drogas, dinheiro e anotações de comércio ilícito foram apreendidos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo