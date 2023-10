Betinho Junior conquista sonho e ganha bolsa em escola de dança

Betinho se esforça para alcançar palcos pelo mundo / Reprodução/SBT

Conhecido pelo talento no Anastadance, Betinho Junior, de 19 anos, recebeu do Espaço de Dança Suzana Leite, em campo Grande, uma bolsa para conquistar o sonho no mundo da dança.

Em entrevista ao Povo na TV, do SBT, o dançarino contou um pouco da história, ressaltando as conquistas no balé. A família passa por dificuldades financeiras, entretanto, sem desistir da coreografia.

"Comecei a dançar aos quatro anos, por causa da minha mãe e meu pai que tem o grupo de dança, então segui na modalidade. Falei para meu pai que queria homenagear minha mãe", disse.

José Roberto, conhecido como Betinho, tem projeto social em Anastácio e Aquidauana, perdeu o emprego fixo recentemente. Ele ressalta que, apesar da falta de recursos, tira do próprio bolso para continuar ajudando pessoas de baixa renda no sonho da dança.

"A gente não desiste, tiro o dinheiro do meu próprio bolso. O projeto é gratuito e trabalhamos, principalmente, com crianças e jovens da comunidade carente", diz o pai. As professoras relatam que notaram o brilho nos olhos do jovem, que conhece pela primeira vez o espaço. A escola, com mais de 25 anos de atuação, ofereceu uma bolsa com 100% de adesão ao novo aluno.

"Nós vimos você dançar e sou muito grata por ter escolhido nosso espaço, que te recebe de braços abertos, com todas as possibilidades que nós pudermos te dar para que realize o sonho, faz parte da família".

Projeto

Em setembro, o Grupo de Dança Anastadance completou 17 anos de fundação. O projeto é famoso na região pela oportunidade aos moradores de baixa renda em conhecer a arte da dança, inclusive, vencendo competições da modalidade.

*Com informações do SBT.