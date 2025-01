Biblioteca de Aquidauana oferece diversão e aprendizado para as crianças durante as férias

Biblioteca de Aquidauana / Divulgação

As férias chegaram, e com elas surge a oportunidade de oferecer às crianças atividades divertidas e educativas! A Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves Corrêa, em Aquidauana, preparou uma programação especial para o período, com o projeto “Férias na Biblioteca – Lugar de criança é aqui.”

De 27 de janeiro a 7 de fevereiro, das 8h às 16h, o espaço estará repleto de brincadeiras, jogos, desenhos para colorir e muita diversão, tudo de forma gratuita. A iniciativa visa despertar o interesse dos pequenos pela leitura e pelo ambiente da biblioteca, além de oferecer entretenimento e aprendizado durante o período de férias, evitando que as crianças fiquem ociosas em casa.

O projeto também tem o objetivo de preparar as crianças para o retorno às aulas, com atividades que estimulam a criatividade, a imaginação e o aprendizado de forma leve e descontraída.

A Biblioteca Pública Municipal está localizada na Rua Teodoro Rondon, s/nº, na Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana. Não perca essa oportunidade de diversão e conhecimento!