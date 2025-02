Bioparque divulga horário especial de Carnaval

Lara Miranda

O Bioparque Pantanal, um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, estará aberto para visitação nos dias 1º, 4 e 5 de março, durante o feriado de Carnaval. O funcionamento ocorrerá das 8h30 às 14h30, com última entrada permitida até às 13h30. Nos dias 2 e 3 de março, como de costume, o local permanecerá fechado para manutenção interna.



A visita ao Bioparque é gratuita, mas requer agendamento prévio pelo site oficial bioparquepantanal.ms.gov.br. A reserva antecipada garante uma experiência organizada e acessível para todos os visitantes. Durante o período de Carnaval, os visitantes poderão se divertir com apresentações musicais no complexo.



Com um acervo impressionante da biodiversidade do bioma Pantanal, o Bioparque oferece não apenas um contato único com a fauna aquática de água doce, mas também um trabalho sólido de educação ambiental, conservação e pesquisa científica. O espaço é projetado para ser inclusivo, estando apto a receber todos os públicos, independentemente de suas particularidades, garantindo acessibilidade e conforto.



O Bioparque Pantanal tem se consolidado como um centro de conhecimento e preservação da rica biodiversidade pantaneira, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva e educativa. Durante o Carnaval, a visitação se torna uma excelente opção de lazer e aprendizado para moradores e turistas que desejam conhecer mais sobre o bioma brasileiro.



Nos demais dias, o empreendimento funcionada de terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, mediante agendamento. O visitante deve ficar atento ao último horário de check-in (sempre uma hora antes do encerramento, em ambos os períodos).