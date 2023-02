Bioparque lança caderno de atividades pedagógicas do Pantanal

O projeto foi pensado coletivamente por um grupo de educadores multidisciplinares / Saul Shramm/SubcomMS

O Núcleo de Educação Ambiental do Bioparque Pantanal localizado em Campo Grande-MS, apresentou nesta segunda-feira (6) ao público adulto e infantil, o Caderno do Clubinho Pantaneiros.

No caderno há propostas lúdico-pedagógicas visando contextualizar, por meio das atividades, o cotidiano dos animais presentes nos tanques do Bioparque, a biodiversidade pantaneira e os artistas regionais.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de crianças da Instituição Maná do Céu e da primeira-dama Mônica Riedel, que parabenizou o funcionamento do espaço e o trabalho desenvolvido pelo Bioparque junto aos visitantes. “É sempre um motivo de muita alegria estar aqui, você sente a junção do lazer, do conhecimento e da pesquisa. Hoje tivemos essa experiência boa de trazer crianças de uma ong e proporcionar a elas uma tarde de conhecimento”, contou Mônica.

Durante o evento as crianças desenvolveram atividades pedagógicas do caderno, assistiram declamação de poesia e apresentações musicais. O material está disponível no site oficial do complexo: https://bioparquepantanal.ms.gov.br/.

O design e a formatação do caderno apresentam as mascotes do Clubinho Pantaneiros, respeitando a identidade de cada um, com seu perfil de atuação dentro do complexo de água doce. O público presente teve a oportunidade de conhecer Jacó, Bara-San, Ado, Mira, Tui, Nawilo e Vivi. O caderno também homenageia Luiz Xavier, um dos principais nomes das artes do Mato Grosso do Sul.

O projeto foi pensado coletivamente por um grupo de educadores multidisciplinares e a direção do Bioparque. No complexo, a educação ambiental é sustentada por suas ações de inclusão, conservação, pesquisa, inovação e lazer por meio da ludicidade. O pluralismo e contribuição mútua das ideias resultaram na primeira edição, com níveis de dificuldades que contemplam desde o público infantil, em processo de alfabetização, até o público adulto.

Para a diretora do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, o projeto apresentado está alinhado à proposta do empreendimento e ao pilar educação ambiental, que reforça a responsabilidade de sensibilizar o público em geral e, principalmente, as crianças sobre a preservação da biodiversidade.

“Foi um trabalho feito com muito carinho com uma didática voltada ao público infantil, uma forma de atrair os pequenos ao universo pantaneiro, suas belezas e riquezas. Por meio do material eles poderão acessar atividades pedagógicas que irão remeter ao conhecimento sobre as espécies que habitam o maior aquário de água doce do mundo”.