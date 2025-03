Bioparque Pantanal completa trÃªs anos

João Paulo Gonçalves e Lara Miranda

Inaugurado em 28 de março de 2022, o Bioparque Pantanal chega ao seu terceiro ano de funcionamento consolidado como um dos maiores empreendimentos turi-científicos do Brasil. Com uma proposta que une turismo, educação ambiental, pesquisa, conservação e inclusão, o espaço já recebeu mais de um milhão de visitantes e tornou-se um símbolo de compromisso com a biodiversidade.



Desde sua abertura, o Bioparque tem promovido ações para sensibilizar o público sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos. Atualmente, abriga 458 espécies e já registrou a reprodução de mais de 80 delas, incluindo algumas ameaçadas de extinção. Além disso, mantém parcerias com universidades e instituições de pesquisa para o desenvolvimento de estudos sobre a biodiversidade do Pantanal e de outros biomas brasileiros.



O empreendimento também impulsiona o turismo de Mato Grosso do Sul, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e comércio local. Segundo a diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, o espaço tem se consolidado como um atrativo de destaque na capital. “Temos trabalhado para fortalecer nossa relação com o trade turístico e oferecer capacitações constantes”, afirma.



Outro diferencial do Bioparque é seu compromisso com a inclusão, por meio do projeto “Bioparque para todos - Iguais na Diferença”. O espaço disponibiliza recursos como elevadores, intérpretes de libras, audiodescrição, materiais táteis e outras ferramentas de acessibilidade para garantir que todos os visitantes tenham uma experiência completa.



Pensando no futuro, o Bioparque Pantanal pretende expandir suas ações de pesquisa e educação, investindo ainda mais em tecnologia e inovação. Recentemente, firmou parceria com a Fecomércio e o Senac MS para iniciar o processo de certificação internacional de sustentabilidade pela fundação holandesa Green Destination.



“Ao longo desses três anos, mostramos que é possível aliar turismo, ciência e preservação ambiental de forma eficiente. Seguiremos firmes na missão de inspirar, educar e conservar”, conclui Balestieri.