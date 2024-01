Bioparque Pantanal é fechado para manutenção e reabre dia 9 de janeiro

Aquário no Bioparque

Um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, o Bioparque Pantanal vai estar fechado para manutenção dos tanques e reparos no prédio, na primeira semana de 2024.

A partir do dia 2 de janeiro o Bioparque estará fechado para manutenção e só estará em funcionamento interno, abrindo as portas ao público novamente no dia 9 de janeiro (terça-feira).

O agendamento para visitas é realizado pelo site oficial do empreendimento.

Bioparque

O complexo oferece uma experiência que vai além da contemplação, um verdadeiro mergulho no conhecimento sobre a biodiversidade do bioma pantaneiro e também traz a representação dos cinco continentes. Animais como a famosa sucuri Gaby Amarantos, pintado Adriano, jaú Maria Fernanda e lobinha Delinha são destaques do local.

A inclusão também está presente no Bioparque Pantanal. Com o projeto ‘Bioparque para todos – Iguais na diferença’, o espaço proporciona a todos um ambiente inclusivo e acessível. Profissionais capacitados, tecnologias assistivas e protocolos de atendimento são diferenciais no dia a dia do complexo e fazem a diferença para pessoas com deficiência, autistas ou neurodivergentes.

Logo na entrada do complexo, o balcão de acessibilidade está à disposição do visitante com cadeiras de rodas, material em braile, tablets com audiodescrição.