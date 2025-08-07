Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 12:20

Bioparque Pantanal encerra julho com aumento de 80% no número de turistas

Balanço faz comparação com o mesmo mês de 2024

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 07:07

Lara Miranda

Consolidando um marco expressivo, o Bioparque Pantanal encerrou o mês de julho de 2025 com aumento de 80% no número de turistas em comparação com julho de 2024. O público vindo de outros estados saltou de 16.218 pessoas para 29.138 turistas. Os dados apontam ainda que a quantidade total de visitantes nas férias do meio do ano aumentou quase 15%, saltando de 52.593 em 2024, para 60.035 neste ano.

O aumento não apenas confirma o crescimento da popularidade do maior aquário de água doce do mundo, como também evidencia um novo movimento no turismo regional, registrando cada vez mais visitantes de outros estados e até de outros países que passaram a incluir Campo Grande em seus roteiros de viagem.

Conforme o levantamento do empreendimento, muitos turistas vieram à capital sul-mato-grossense com o objetivo principal de conhecer o espaço ou o incluíram como parada estratégica a caminho do Pantanal e de Bonito, dois dos destinos mais conhecidos de ecoturismo no Brasil.

“Nós estamos viajando pelo Pantanal por três semanas e estamos muitos animados aqui no aquário porque tivemos a possibilidade de ver todos os peixes e o mundo subaquático que não vimos nos rios do Pantanal porque a água estava turva. Muito obrigada pela experiencia”, afirmou o casal de alemães, Tanja e Gunnar Endlich.

Depois de se encantarem com o Bioparque pelas redes sociais, o casal Hernandes veio de Buenos Aires, na Argentina, para ver de perto a estrutura, que segundo eles, impressiona.

“O Bioparque é único no mundo. Estamos muito entusiasmados porque é um lugar muito impressionante, muito grande, fomos bem atendidos, as pessoas são muito simpáticas”, elogiou Paola Hernandes.

“Conhecíamos o aquário pelas redes sociais e vendo as fotos decidimos que teríamos que fazer uma parada em Campo Grande, especial para o Bioparque. Estamos agradecidos e maravilhados com esse lugar, com a construção e com a quantidade de espécies”, acrescentou Luis Hernandes.

Para a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, os números refletem o resultado de um trabalho contínuo de fortalecimento do turismo e do compromisso com a acessibilidade e a educação ambiental.

"Estamos muito felizes em ver Campo Grande se consolidando como um ponto de parada no turismo nacional. O Bioparque Pantanal tem sido um atrativo que desperta o interesse de quem quer vivenciar uma experiência única, acessível e educativa. Receber turistas de tantos lugares reforça nosso papel como referência em turismo inclusivo e sustentável, além de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico da capital”.

O Bioparque, que reúne mais de 480 espécies de peixes, répteis, anfíbios e mamíferos aquáticos em um ambiente planejado e de alta tecnologia, tem se destacado não só pelo acervo e pela estrutura, mas também pela proposta de promover ciência, educação e conservação da biodiversidade brasileira.

Com uma programação diversificada e espaços interativos, o local vem atraindo desde famílias a pesquisadores, além de ser amplamente reconhecido por sua acessibilidade para pessoas com deficiência e neurodivergentes. A visita é gratuita e o agendamento é feito pelo site oficial do empreendimento.

