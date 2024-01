Bioparque Pantanal reabre as portas ao público na próxima terça-feira

Aquário no Bioparque

O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, reabre suas portas ao público com visitas agendadas a partir de terça-feira (9). O local está fechado para limpeza e manutenção dos tanques.

Mesmo indisponível por uma semana para visitação, o Bioparque continua aceitando agendamentos de passeios, que podem ser feitos em seu site oficial, conforme o Campo Grande News.

As visitas são oferecidas de forma gratuita.

Na página de redes sociais do maior aquário de água doce do mundo é possível observar que os profissionais do parque dedicaram o fim de semana para realizar os ajustes finais antes da reabertura de suas portas.

Em um dos vídeos divulgados, alguns funcionários chegaram a mergulhar nos tanques para retirar acúmulo de lodo.

Além disso, as plantas artificiais também passaram por uma limpeza antes de serem reinseridas nos tanques.

Outra novidade é a chegada de novos moradores ao Bioparque, um cardume de tucunarés.

Embora originários da Bacia Amazônica, nos últimos anos têm sido encontrados no Rio Paraguai, sendo considerados uma espécie invasora.