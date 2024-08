Bioparque Pantanal terá stand em feira de animais

O final de semana será de muita diversão, aprendizado e amor pelos animais na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. Nos dias 10 e 11 de agosto, o maior evento pet de Mato Grosso do Sul contará com diversas atrações, incluindo um stand do Bioparque Pantanal.

Profissionais do empreendimento turístico estarão no local apresentando os trabalhos de educação ambiental, pesquisa, conservação e inclusão desenvolvidos por pesquisadores. O espaço ainda contará com animais taxidermizados utilizados para experiência tátil com deficientes visuais, laboratório móvel, microscópio e óculos de realidade virtual.

Para a Diretora-Geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieiri levar conhecimento para outros locais cumpre o papel de conscientizar a população sobre a preservação dos recursos naturais.

“O objetivo é aprimorar o trabalho que já vem sendo realizado durante as visitas, tornando o momento enriquecedor e cumprindo o propósito do empreendimento de ser um espaço de experiência e conhecimento para todos”, conclui.

Sobre o evento

Data: 10/08 (Sábado) - 13h às 22h

Domingo (11/08) – 13h às 21h10

Local: Esplanada Ferroviária