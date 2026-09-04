Bispo de Jardim vive momento especial ao lado do Papa Leão XIV

Papa Leão XIV e bispo da Diocese de Jardim, Dom Pedro Cesário Palma, em Roma / Divulgação

O bispo da Diocese de Jardim, Dom Pedro Cesário Palma, viveu um momento especial na última quarta-feira (02), ao se encontrar com o Papa Leão XIV, em Roma, na Itália.

O encontro foi marcado por alegria, comunhão e fraternidade e ganhou significado especial para a Diocese de Jardim e para os fiéis de toda a região.

Dom Pedro Cesário Palma está entre os bispos brasileiros recentemente nomeados que participam de atividades voltadas à formação e à comunhão episcopal. Ele foi nomeado bispo de Jardim pelo Papa Leão XIV em agosto de 2025 e assumiu oficialmente a condução da diocese no fim daquele ano.

O encontro em Roma também foi celebrado nas redes sociais como uma ocasião de gratidão e renovação da missão de anunciar o Evangelho. A comunidade católica foi convidada a rezar pelo bispo e pelo Santo Padre, pedindo que ambos sejam fortalecidos na missão de conduzir e servir à Igreja.

A Diocese de Jardim abrange 13 paróquias em 12 municípios da região sudoeste de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana e Anastácio.