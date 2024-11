Black Friday: planejamento é arma contra fraudes

Governo Federal intensificará fiscalização / Divulgação

Para aproveitar as promoções da Black Friday, no dia 29 de novembro, com consciência e garantir vantagens reais, é preciso organização e planejamento. A pesquisa prévia de preços é essencial para evitar as armadilhas de falsos descontos, tão comuns nesse período.

A tradicional prática enganosa de alguns estabelecimentos de elevar os preços dias antes do evento para criar ofertas ilusórias é alvo de atenção da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Porém, a população também precisa ficar alerta e criar suas próprias estratégias, conforme destaca o secretário da pasta, Wadih Damous. “Nós estamos atentos a isso, mas o consumidor tem um papel importante em sua própria proteção, que começa com a comparação de preços.”

Além da pesquisa prévia, o consumidor pode recorrer a ferramentas tecnológicas e sites especializados em histórico de preços, o que ajuda a verificar a veracidade das promoções. "A informação é o melhor instrumento do consumidor. Quanto mais ele souber sobre o valor real de mercado, menor será o risco de cair em fraudes", explica o secretário.

A pesquisa antecipada de preços diminui o risco de o cliente fazer compras por impulso e, consequentemente, se endividar desnecessariamente. Outras informações que também devem ser pesquisadas com antecedência, e que farão muita diferença no sucesso das compras, são: a reputação dos fornecedores e as políticas de devolução e de reembolso das lojas.

Fiscalização

A Senacon, em parceria com os Institutos de Defesa do Consumidor (Procons) estaduais e municipais, intensificará a fiscalização de sites de comércio eletrônico e de lojas físicas nesse período. O objetivo é verificar se os descontos realmente refletem uma redução de preço em relação ao histórico recente. Além do monitoramento, a Senacon atua como um apoio para o consumidor que precisar registrar queixas ou suspeitas de fraudes, por meio do portal consumidor.gov.br ou pelos Procons.

Dicas da Senacon para a pesquisa prévia na Black Friday:

1. Acompanhe o histórico de preços dos produtos desejados

2. Utilize sites comparadores de preços e de histórico de valores para verificar a veracidade das promoções

3. Verifique a reputação da loja, especialmente se for comprar em plataformas desconhecidas

4. Esteja atento às condições de entrega e política de devolução e reembolso

5. Evite compras por impulso

*Com informações da Agência Gov.br.