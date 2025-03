Blitz da OperaÃ§Ã£o Lei Seca multa condutores embriagados em Aquidauana

Operação em Aquidauana / Divulgação

Agentes do DETRAN, com o apoio do Departamento de Trânsito Municipal e da Polícia Militar, realizaram uma blitz preventiva na Rua Estevão Alves Corrêa e na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, na noite sexta-feira, 28.

A operação, parte da ação nacional da Operação Lei Seca, combate a prática de dirigir sob o efeito de álcool, principalmente durante o Carnaval.

Durante a ação, foram fiscalizados 120 condutores. Entre eles, 19 se recusaram a realizar o teste do etilômetro – procedimento obrigatório para detectar a presença de álcool ou outras substâncias psicoativas no organismo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, art. 165-A, o condutor que se recusa a fazer o teste é autuado, e seu veículo fica retido no momento da abordagem. O automóvel só pode ser liberado mediante a apresentação de outro condutor habilitado que aceite realizar o teste.

Além dos casos de recusa ao etilômetro, a blitz também identificou condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos com o licenciamento anual vencido. Tais infrações evidenciam a necessidade de ações contínuas para garantir o cumprimento das normas de trânsito e a segurança de todos.

As autoridades reforçam que a Operação Lei Seca é essencial para retirar das ruas aqueles que, ao dirigir sob influência de álcool, colocam em risco não só a própria vida, mas também a de terceiros. Essa iniciativa contribui para a diminuição de acidentes e fortalece o compromisso dos órgãos de trânsito em zelar pela integridade e bem-estar da população.