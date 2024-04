Blitz educativa em Corumbá conscientiza sobre crueldade animal

Ação educativa / Divulgação

No último domingo, 28, a cidade de Corumbá foi palco de uma iniciativa em prol da causa animal, liderada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal do governo do Mato Grosso do Sul, em parceria com a Gerência do Bem-Estar Animal de Corumbá: uma blitz educativa voltada para conscientização contra o crime de crueldade contra animais.

A ação ocorreu na feira livre do município, localizada na Rua Tiradentes. Em meio ao Abril Laranja, mês dedicado a sensibilizar a população sobre a importância do cuidado com os animais de estimação e a responsabilidade em denunciar casos de crueldade, o evento teve a premissa de educar e informar, orientando a população sobre os crimes contra a vida animal e a guarda responsável de animais domésticos.

A Polícia Civil participou ativamente da iniciativa, juntamente com a Polícia Militar Ambiental, ONGs locais e a população, que aderiu à iniciativa com entusiasmo. Durante a blitz, além da distribuição de materiais informativos sobre os direitos dos animais, dicas de cuidados e orientações sobre como denunciar casos de maus-tratos, uma ação solidária marcou o evento: a doação de ração para cães e gatos. Isso proporcionou não apenas conscientização, mas também apoio prático aos animais que necessitam.

Denúncias para a Delegacia de Corumbá podem ser feitas pelo telefone: (67) 3234-7111.

*Com informações da assessoria de imprensa.