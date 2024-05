Bodoquena e Itaporã vão ganhar novas obras de infraestrutura urbana

Cidade de Itaporã / Divulgação

Com uma gestão municipalista, que busca levar resultados diretos às pessoas, o Governo do Estado firmou mais dois convênios com as cidades de Bodoquena e Itaporã. Juntos eles somam R$ 6,4 milhões, que serão usados para obras de infraestrutura urbana, como asfalto, drenagem e revitalização de vias públicas.

Para Bodoquena o convênio entre a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a prefeitura terá o valor de R$ 3,28 milhões. O recurso segue ao município para obra de pavimentação asfáltica, drenagem e restauração funcional das ruas 13 de Maio, Pereira Souto e Manoel Pinho. O prazo do convênio é de 12 meses.

Já o município de Itaporã vai receber R$ 3,14 milhões para obra de revitalização do Calçadão Frei Paulino. O valor será repassado pelo Estado para prefeitura em sete parcelas por meio de convênio. O objetivo é melhorar a infraestrutura urbana da cidade, para trazer benefícios aos cidadãos.

“É o governador Eduardo Riedel nos auxiliando nesta gestão, sobretudo, honrando seus compromissos com nosso município. Quanto a nós, vamos trabalhar incansavelmente com muita garra”, afirmou o prefeito de Itaporã, Marcos Pacco.

Neste primeiro semestre o governador Eduardo Riedel se reuniu com os 79 municípios para definir quais são as prioridades e demandas de cada cidade. Com este foco definido, lançou o programa “MS Ativo”, que tem entre as suas diretrizes a realização de obras de infraestrutura urbana nos municípios.

“Esses convênios refletem o compromisso do Governo do Estado em promover o desenvolvimento regional, garantindo que as comunidades locais tenham acesso a uma infraestrutura adequada que contribua para o bem-estar e o progresso de todos os cidadãos sul-mato-grossenses”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS