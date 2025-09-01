Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 19:01

Bodoquena recebe palestra sobre finanças para empreendedores na quinta

A participação é gratuita e aberta ao público

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 17:35

Entrada do município de Bodoquena / Divulgação Prefeitura de Bodoquena

Na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro, será realizada em Bodoquena a palestra “O que Você Precisa Saber na Hora de Buscar Crédito?”, voltada a empreendedores e profissionais que desejam compreender melhor as opções de crédito e gestão financeira.

O evento acontece às 19h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Bodoquena (Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 1020), e abordará temas como crédito consignado, linhas de financiamento e estratégias para utilizar recursos de forma mais vantajosa, seja para investir ou equilibrar as finanças do negócio.

A iniciativa busca ampliar o conhecimento dos participantes sobre o sistema de crédito, promovendo decisões mais seguras e eficazes no ambiente empresarial.

A participação é gratuita e aberta ao público.

