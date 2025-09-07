Acessibilidade

07 de Setembro de 2025

Bolão de MS ganha mais de R$ 4,2 milhões na Lotofácil da Independência

No total, 54 apostas em todo o País acertaram os 15 números

Da redação

Publicado em 07/09/2025 às 10:11

Atualizado em 07/09/2025 às 10:37

Reprodução

Um bolão com 12 cotas feito em Campo Grande acertou os 15 números da Lotofácil da Independência e vai receber o prêmio de R$ 4.293.824,84. O sorteio foi realizado neste sábado (7).

No total, 54 apostas em todo o País acertaram os 15 números. Dessas, oito foram feitas no canal eletrônico da Caixa. As demais apostas premiadas vieram da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 9,6 mil apostas acertaram 14 números, cada uma recebendo R$ 2.008,81. Também foram pagos prêmios para apostas que acertaram de 11 a 13 números.

Por ser um concurso especial, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso não houvesse acertadores dos 15 números, o valor seria dividido entre os apostadores que marcaram 14 números e, assim, sucessivamente.

