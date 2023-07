Bolão em Campo Grande fatura R$ 183,5 mil na quina da Mega-Sena

Sorteio da Mega-Sena

Quatro apostas de Mato Grosso do Sul acertaram cinco números da Mega-Sena, sorteados no sábado (08). Ninguém gabaritou as seis dezenas e o prêmio ficou acumulado em R$ 35 milhões.

Os números sorteados no concurso 2.609 foram 03 - 21 - 27 - 32 - 35 e 60.

Com cinco acertos, um bolão de nove cotas de Campo Grande, feito na lotérica Campo Grande, faturou sozinho R$ 183.762,45.

Além do bolão, um bilhete de Campo Grande, Caarapó e Rio Verde de Mato Grosso também acertaram a quina com apostas simples e levaram R$ 61.254,15 cada.

A sorte também sorriu para outros 74 sul-mato-grossenses que acertaram quatro números e faturaram R$ 989,88. Um bolão da capital, também da lotérica Campo Grande, levou R$ 14.848,20.