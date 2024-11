Bolão feito na Capital acerta a quina da Mega-Sena

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Um bolão registrado em Campo Grande levou R$ 725.159,80 pelo acerto de cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.794 da Mega-Sena, na noite de quinta-feira (7).

Entretanto, novamente o prêmio geral de R$ 139.862.640,44, acumulou.

Os sortudos que acertaram a quinta registraram o bilhete em lotérica da Capital, com 50 cotas e 15 números apostados. O prêmio chega a R$ 517.939,00. O mesmo grupo também acertou as quatro dezenas da quadra, o que acrescenta R$ 201.838,50 ao prêmio.

Já duas apostas registradas na Capital e uma em Costa Rica levaram R$ 51.793,93 com volantes simples, sem Teimosinha e de cota única pela mesma quantidade de acertos. Os números 3, 9, 14, 20, 28, 52 são os sorteados que também premiou 160 volantes no Brasil com a quina.

A modalidade de quatro acertos teve 13.197 vencedores totais, sendo 153 sul-mato-grossenses. O prêmio chega a R$ 897,06 por volante. Entre os municípios, estão apostas de Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Miranda, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.