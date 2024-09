Bolsa Família: Caixa paga nesta sexta beneficiários com NIS final 9

Bolsa Família / Divulgação

Nesta sexta-feira (27), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família para os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) finalizado em 9. O calendário segue o cronograma oficial do programa, que distribui os valores de acordo com o dígito final do NIS.



Os valores podem ser retirados nas agências da Caixa, casas lotéricas, e correspondentes Caixa Aqui, além de movimentações através do aplicativo Caixa Tem, onde é possível realizar pagamentos e transferências de forma digital.



Como funciona o calendário



Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem mensalmente e são escalonados de acordo com o último número do NIS dos beneficiários. Neste mês de setembro, o calendário começou no dia 18 e será finalizado no próximo dia 29, com o pagamento aos beneficiários cujo NIS termina em 0.



Como consultar o valor



Os beneficiários podem verificar o valor do benefício e a data de pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem ou pelo site oficial do Bolsa Família. O programa oferece suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social, com o valor variando conforme a composição familiar, incluindo a presença de crianças, adolescentes e gestantes.



O Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil, impactando positivamente milhões de famílias e contribuindo para a redução da pobreza no país.