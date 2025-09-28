Acessibilidade

28 de Setembro de 2025

Incêndio

Bombeiros apagam incêndio em residência na Vila 40

Cerca de 700 litros de água usados

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 09:32

Atualizado em 28/09/2025 às 09:37

Não houve feridos / Corpo de Bombeiros

Na noite de sábado (27), por volta das 23h40, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio em uma casa na Rua do Contorno, na Vila 40, em Aquidauana.

O imóvel, de duas peças, teve o quarto atingido pelas chamas. As guarnições controlaram o fogo utilizando cerca de 700 litros de água.

De acordo com informações do morador, o incêndio começou após ele deixar uma vela acesa no cômodo e sair para conversar com um vizinho. Quando retornou, o fogo já havia se alastrado.

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

