Bombeiros apagam incêndio em residência na Vila 40

Cerca de 700 litros de água usados
Não houve feridos / Corpo de Bombeiros
Na noite de sábado (27), por volta das 23h40, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio em uma casa na Rua do Contorno, na Vila 40, em Aquidauana.
O imóvel, de duas peças, teve o quarto atingido pelas chamas. As guarnições controlaram o fogo utilizando cerca de 700 litros de água.
De acordo com informações do morador, o incêndio começou após ele deixar uma vela acesa no cômodo e sair para conversar com um vizinho. Quando retornou, o fogo já havia se alastrado.
Ninguém ficou ferido na ocorrência.
