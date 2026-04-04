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Bombeiros atendem vazamento de gás em Ladário

A solicitante, vizinha da residência, relatou sentir um forte cheiro de gás de cozinha vindo do imóvel ao lado e evitou uma tragédia

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 09:13

Atualizado em 04/04/2026 às 09:15

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Assessoria de Comunicação

Na manhã de ontem (03), por volta das 09h, a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Santo Antônio, em Ladário.

A solicitante, vizinha da residência, relatou sentir um forte cheiro de gás de cozinha vindo do imóvel ao lado, além de perceber um pequeno barulho no interior da casa, o que gerou preocupação quanto à possibilidade de vazamento.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o recipiente já se encontrava fora da residência e que não havia pessoas no interior do imóvel. Foi realizado o fechamento da válvula do botijão, contendo o vazamento de GLP e eliminando o risco iminente.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça importantes orientações em casos de vazamento de gás:

Não acender fósforos, isqueiros ou qualquer fonte de chama;

Não ligar ou desligar interruptores de energia elétrica;

Manter o ambiente ventilado, abrindo portas e janelas;

Fechar o registro do botijão, se for possível e seguro;

Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar.


A atenção rápida da vizinha foi fundamental para evitar um possível acidente.

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