Bombeiros combatem incêndio às margens da BR-262 de Anastácio

Bombeiros no local / Fotos: João Éric/ O Pantaneiro

Equipes do Corpo de Bombeiros estão combatendo incêndio que se alastrou em uma vegetação as margens do inicio da estrada conhecida como “estrada do pulador”, no trevo de Anastácio, às margens da BR-262, na tarde desta terça-feira, 11.

Por conta do vento e do clima seco, o fogo se alastra rapidamente. Segue alerta se o vento mudar ele leva a fumaça para a rodovia.

A orientação é reduzir a velocidade e aumentar a atenção.