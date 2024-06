Bombeiros combatem incêndio e resgatam vaca atolada em chácara de Aquidauana

Equipe atendeu duas ocorrências no mesmo espaço

Na tarde desta sexta-feira, 14, a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para lidar com uma situação delicada envolvendo um incêndio em vegetação na Avenida do Contorno, na Chácara Recanto Pedacinho do Céu.

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com um incêndio que havia consumido cerca de 2,5 hectares de área, incluindo canavial, mata nativa e até mesmo resíduos sólidos. Utilizando abafadores e mochilas costais, a equipe conseguiu controlar as chamas e garantir a segurança da região.

Durante o combate ao incêndio, os bombeiros se depararam com uma cena inesperada: uma vaca estava caída e atolada na lama, em meio ao fogo. Sem perder tempo, os bombeiros realizaram o resgate imediato do animal, colocando-o em segurança.

O detalhe surpreendente é que nem mesmo o dono da vaca tinha conhecimento de que o animal estava em perigo naquela situação. Graças à rápida intervenção dos bombeiros, a vaca foi salva e a situação controlada, destacando mais uma vez a importância do trabalho dedicado da equipe de resgate em Aquidauana.