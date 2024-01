Bombeiros combatem incêndio na Fazenda Porto da Manga, em Corumbá

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros combateu incêncios na Fazenda Porto da Manga, em Corumbá, na noite de ontem (10).

Segundo informações, nesta quinta-feira (11), os militares irão de barco e utilizarão o drone para mapear o restante da área afetada pelo fogo.

Depois de plotar o 3° foco da fazenda, os bombeiros irão para a as fazendas Rodeio e Santa Tereza onde há focos e passar orientações e acompanhar a confecção dos aceiros.

Assim, no final do período vespertino, deve iniciar novos combates a focos ativos. Na tarde de ontem, foi enviado uma equipe com quatro militares para iniciar os combates.

A equipe efetuou combate durante a noite conseguindo extinguir dois focos e isolar mais um.