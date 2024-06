Bombeiros completam 81 dias de combate intenso aos incêndios no Pantanal

Equipe em combate de incêndio em ponte de madeira / Divulgação

O Corpo de Bombeiros divulgou na sexta-feira, 21, o relatório diário dos pontos de atuação em combate aos incêndios no Pantanal. A operação deste ano completa 81 dia de trabalho intenso.

Confira o detalhamento das ações:

O CBMMS continua atuando pelo quarto dia seguido na região do Abobral próximo à Estrada Parque Pantanal, com as GCIF (Guarnições de Combate a Incêndio Florestal). Os focos estão isolados, e os militares seguem combatendo com objetivo de extinguir as chamas. No local estão empenhados 2 equipes, com o apoio dos fazendeiros da região. Da Sala de Situação em Campo Grande, segue o monitoramento da região e de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Na região de Porto Murtinho a GCIF composta por 4 militares continuam os trabalhos para conter um incêndio que começou a partir da margem do Rio Paraguai, em conjunto com os fazendeiros da região, para defender as pastagens e reservas daquela área. Segue um alerta para a Região do Barranco Branco, pois foi identificado pelo Sistema de SCI (Comando de Incidentes) em Campo Grande, revisão de ventos de 30 km/h, com rajadas de 44 km/h.

Os militares que deslocaram para a região da Nhecolândia em Corumbá, conseguiram combater as chamas com sucesso, extinguindo todos os focos da região, assim como a Guarnição que combateu as chamas na cabeceira da ponte sobre o Rio Paraguai, na rodovia BR-267.

Na região do Forte Coimbra, outra Guarnição de Combate a Incêndio Florestal, está fazendo a prevenção da área, após serem acionados pelo Sistema de Comando de Incidentes, que acompanha monitorando pela Sala de Situação.

A Guarnição da Base Avançada do Redário e Base Avançada São Lourenço, seguem monitorando um foco de incêndio no Pantanal de Mato Grosso, aproximadamente 18 km da divisa com Mato Grosso do Sul. Por lá as chamas seguem em baixa intensidade. Detectado por satélite na Sala de Situações em Campo Grande, o Corpo de Bombeiros segue em alerta, acompanhando a região.

Outra situação que fora detectado, foi no Parque Nacional das Emas em Goias, próximo ao Rio Taquari, na divisa com Mato Grosso do Sul. Segundo informações do ICMBio -Instituto Chico Mendes de Observação da Biodiversidade, houve uma queima prescrita, com focos estáveis, onde os trabalhos foram realizados com sucesso, e as chamas foram extintas conforme planejaram.

Na cidade de Corumbá, 3 Guarnições de Combate a Incêndio Florestal, trabalharam para extinguir as chamas na Margem Esquerda do Rio Paraguai, com apoio de uma Aeronave Air-Tractor e um helicóptero do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

No turno período noturno, foi feito o empenho de uma guarnição de Bombeiros, para combater um foco as margens da rodovia BR-262, por volta do Km 700. Por lá seguem os combates com apoio de fazendeiros da região.

Segue ainda Monitoramento na Região do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, com focos de calor detectados no município de Naviraí, pela Sala de Situação.

O CBMMS deslocou para a Estrada Parque Pantanal, rodovia MS-228 (Pantanal - Corumbá MS), uma GCIF, com a viatura Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), com 5 militares para vistoriar e realizar a prevenção de pontes. Ao todo, estão sendo monitoradas 46 pontes, onde em algumas foram realizadas aceiros e limpeza do terreno. Devido a grande biomassa no entorno que se encontram, tal ação tem como objetivo preventivo, evitar que, caso surjam focos de incêndios, as pontes sejam preservadas.

Ao todo foram utilizados 1 aeronave Air Tractor, 1 helicóptero e 5 caminhões de combate a incêndio, além de dezenas de camionetes equipadas com kit pick-up, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual. As GCIFs, estão empenhadas, com o objetivo de findar os incêndios. Nas localidades onde os focos foram extintos, permanece monitoramento constante, com uso de Drones e pela Sala de Situações em Campo Grande. Observa-se ainda que os bombeiros militares destinados nas missões se deslocaram para os locais de ocorrência sem previsão para retorno, por isso ainda não há registros fotográficos das ações desempenhadas. Assim que forem entregues serão repassados.